ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии

08:39
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

В Рио-де-Жанейро в результате пожара полностью выгорело здание Национального музея Бразилии. Из людей никто не пострадал, но огонь уничтожил до 20 миллионов экспонатов.

Национальный музей Бразилии сгорел в результате пожара в Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости.

Пожар начался вечером после закрытия музея. Быстрому распространению огня способствовали деревянные перекрытия здания 1818 года, а также легковоспламеняющиеся химикаты, которые использовали для хранения экспонатов. 

Пострадавших нет. Причина пожара пока не установлена.

Коллекция музея насчитывала до 20 миллионов экспонатов, среди них – археологические артефакты, книги, египетские и южноамериканские мумии, древности, предметы быта и минералы. Все они погибли в огне.

"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", — написал президент Бразилии Мишел Темер в Twitter.

Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в Национальном музее Бразилии
Пожар в Национальном музее Бразилии
Национальный музей Бразилии
Национальный музей Бразилии
Пожар в Национальном музее Бразилии
Пожар в Национальном музее Бразилии
Пожар в Национальном музее Бразилии
Пожар в Национальном музее Бразилии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение