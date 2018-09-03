В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии

В Рио-де-Жанейро в результате пожара полностью выгорело здание Национального музея Бразилии. Из людей никто не пострадал, но огонь уничтожил до 20 миллионов экспонатов.

Национальный музей Бразилии сгорел в результате пожара в Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости.

Пожар начался вечером после закрытия музея. Быстрому распространению огня способствовали деревянные перекрытия здания 1818 года, а также легковоспламеняющиеся химикаты, которые использовали для хранения экспонатов.

Пострадавших нет. Причина пожара пока не установлена.

Коллекция музея насчитывала до 20 миллионов экспонатов, среди них – археологические артефакты, книги, египетские и южноамериканские мумии, древности, предметы быта и минералы. Все они погибли в огне.

"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", — написал президент Бразилии Мишел Темер в Twitter.