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В результате стрельбы в США пострадали семь подростков

08:39
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

В американском городе Бирмингем, штат Алабама, произошла стрельба около заведения WorkPlay. Там проводилась вечеринка. Пострадали по меньшей мере семь подростков.

Как передает Fox News, в американском городе Бирмингем, штат Алабама, произошла стрельба. Об этом пишет "Газета.ру".

Инцидент имел место в ночь со 2 на 3 сентября. Стреляли около заведения WorkPlay, где была вечеринка. Согласно предварительной информации, пострадали по меньшей мере семь подростков. Подробности произошедшего уточняются, информации о личности стрелявшего пока нет.

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы был эвакуирован один из торговых центров Торонто. Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция ищет злоумышленников, по предварительным данным, их как минимум двое.

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