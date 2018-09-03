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Япония обвинила Россию и Китай в наращивании военной активности

09:00
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Россия наращивает военную активность на Ближнем Востоке и перебрасывает современные вооружения, в том числе ракеты класса "земля-воздух", на южные Курилы. Об этом заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, говоря об угрозах нацбезопасности страны. Он также упомянул Китай, обвинив Пекин в проявлении военной активности в одностороннем порядке как в воздушном, так и в морском пространстве.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра обвинил Россию и Китай в наращивании военной активности в одностороннем порядке, передает "Интерфакс". Выступая на встрече с руководством сил самообороны Японии в понедельник, Онодэра рассказал, почему Москва и Пекин представляют угрозу нацбезопасности страны.

По его словам, Россия нагнетает военную активность на Ближнем Востоке и перебрасывает современные вооружения, в том числе ракеты класса "земля-воздух", на южные Курилы. Японский министр также рассказал своим коллегам о проведении масштабных российских военных учений "Восток-2018".

Китай Онодэра обвинил в проявлении военной активности как в воздушном, так и в морском пространстве "вокруг Японии". Пекин, как заявил он, "высокими темпами совершенствует свою военную мощь". Постоянную угрозу представляет и Северная Корея, отметил глава оборонного ведомства Японии.

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Министр обороны Японии Ицунори Онодэра (в центре)
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра (в центре)
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