Япония обвинила Россию и Китай в наращивании военной активности

Россия наращивает военную активность на Ближнем Востоке и перебрасывает современные вооружения, в том числе ракеты класса "земля-воздух", на южные Курилы. Об этом заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, говоря об угрозах нацбезопасности страны. Он также упомянул Китай, обвинив Пекин в проявлении военной активности в одностороннем порядке как в воздушном, так и в морском пространстве.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра обвинил Россию и Китай в наращивании военной активности в одностороннем порядке, передает "Интерфакс". Выступая на встрече с руководством сил самообороны Японии в понедельник, Онодэра рассказал, почему Москва и Пекин представляют угрозу нацбезопасности страны.

По его словам, Россия нагнетает военную активность на Ближнем Востоке и перебрасывает современные вооружения, в том числе ракеты класса "земля-воздух", на южные Курилы. Японский министр также рассказал своим коллегам о проведении масштабных российских военных учений "Восток-2018".

Китай Онодэра обвинил в проявлении военной активности как в воздушном, так и в морском пространстве "вокруг Японии". Пекин, как заявил он, "высокими темпами совершенствует свою военную мощь". Постоянную угрозу представляет и Северная Корея, отметил глава оборонного ведомства Японии.