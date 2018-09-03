В России изменятся цены на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России собирается до конца 2018 года предложить новые подходы к ценообразованию на авиабилеты. Об этом рассказал руководитель ведомства Игорь Артемьев.

ФАС России до конца года изменит подходы ценообразования на авиабилеты при бронировании и продаже через компьютерные системы бронирования. С таким заявлением выступил руководитель службы Игорь Артемьев.

По его словам, претензии у ФАС возникли после проверки компьютерных систем бронирования. Артемьев отметил, что сейчас цены на авиабилеты слишком высокие, передает "Русская планета".

В конце августа сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" планирует ввести платный выбор места и покупку багажа онлайн. Таким образом перевозчик намерен извлечь дополнительную выручку, чтобы компенсировать резкий рост расходов на топливо без повышения стоимости билетов.