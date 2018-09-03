В Афганистане ликвидирован лидер отделения ИГ

США ликвидировали в Афганистане лидера местного отделения ИГ. Удар был нанесен по провинции Нангархар.

Представители миссии НАТО сообщили о ликвидации в Афганистане лидера отделения запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Информацию передает "Газета.ру".

Отмечается, что террорист был убит в провинции Нангархар при ударе сил Соединенных Штатов.

Ранее в Министерстве обороны России отреагировали на сообщения средств массовой информации о причастности самолетов российских ВКС к удару по провинции Тахар на севере Афганистана. В ведомстве отметили, что информация не соответствует действительности.

1 августа сотрудники ФСБ в ходе спецоперации в Калининграде задержали девятерых членов ячейки радикалов, причастных к ИГ. По данным силовиков, задержанные занимались вербовкой.