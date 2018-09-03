Опубликована секретная директива ООН по Сирии

Газета "Коммерсант" опубликовала секретную директиву ООН по Сирии, о которой ранее рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Документ запрещает структурам всемирной организации участвовать в восстановлении Сирии до политического перехода.

Газета "Коммерсант" опубликовала секретную директиву "Параметры и принципы ООН содействия Сирии". Она имеет статус внутреннего документа секретариата ООН. О ее существовании в августе рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Автор документа - бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам, американский дипломат Джеффри Фелтман. Согласно директиве, написанной еще в октябре 2017 года, ООН разрешается содействовать восстановлению Сирии только после смены власти в стране.

Кроме того, структурам ООН можно помогать сирийцам, которые вернулись на родину, однако запрещается продвигать идею их массового возвращения. Помощь не предоставляется сторонам, которые могут быть причастны к военным преступлениям, говорится в директиве.

20 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что секретариат ООН специальной директивой запретил своим структурам участвовать в восстановлении Сирии до политического перехода. По его словам, Вашингтон также намеренно препятствует восстановлению регионов Сирии, которые контролируются Дамаском.

Ранее в Сирии военные захватили боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в Пальмире. В ходе допроса пленные заявили, что их готовили американские инструкторы на базе Эт-Танф.