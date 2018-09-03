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В Норвегии ищут пропавшего соратника Ассанжа

09:17
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Полиция Норвегии начала расследование в связи с исчезновением эксперта по кибербезопасности и соратника главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса. Последний раз его видели 20 августа.

Полиция начала расследование в связи с исчезновением эксперта по кибербезопасности и соратника главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена, сообщает РИА Новости.

Последний раз его видели 20 августа в городе Буде. 22 августа он должен был вылететь из города Тронхейм.

"Поезд между городами едет примерно 10 часов, возможно, он мог пропасть в течение этого времени в Буде, в поезде или Тронхейме", - рассказали в полиции.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его хотят арестовать за изнасилование. Кроме того, власти Швеции могут выдать основателя WikiLeaks Соединенным Штатам, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Государственного департамента.

Сайт WikiLeaks был создан для публикации секретных и закрытых материалов, которые разоблачают коррупцию и злоупотребления.

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