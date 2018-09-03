Сеул настаивает на возвращении США к диалогу с КНДР

США должны возобновить диалог с КНДР о денуклеаризации, заявил глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сок. Он добавил, что "исторические перемены не смогут произойти без стратегического терпения Вашингтона".

Глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сок заявил, что Соединенные Штаты должны возобновить диалог с КНДР по денуклеаризации. Его слова приводит ТАСС.

"Дипломатические реалии говорят о том, что исторические перемены не смогут произойти без стратегического терпения и согласия со стороны США", - написал Им Чжон Сок у себя в Facebook.

Он добавил, что возлагает большие надежды на визит в Пхеньян специального посланника президента Южной Кореи Чон Ын Ёна, который намечен на 5 сентября.

Ранее власти КНДР предупредили Вашингтон об угрозе срыва переговоров о денуклеаризации. По мнению северокорейской стороны, США не готовы пойти на значительные уступки - в частности не желают заменить корейское соглашение о перемирии на постоянный мирный договор.