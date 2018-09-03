В Сирии начался новый учебный год

Новый учебный год начался и у сирийских школьников. Из-за боевых действий для многих занятия возобновляются после многолетнего перерыва.

Секретная директива ООН по Сирии больше похожа на ультиматум. Серьезные экономические вливания, необходимые для восстановления инфраструктуры страны, Дамаск получит лишь после смены власти. Пока все, на что может рассчитывать арабская республика, гуманитарная помощь.

"Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами. Это важно, учитывая имеющиеся сложные юридические и политические проблемы. Только после того, как будет осуществлен подлинный и всеобъемлющий политический переход, ООН будет готова содействовать реконструкции", - говорится в параметрах и принципах содействия ООН в Сирии.

О существовании этого документа Сергей Лавров рассказал еще 20 августа. Министр иностранных дел назвал это манипуляцией международной организацией. Но в тогда ООН наличие директивы опровергли. Россия, Турция и Иран продвигают идею сирийского национального диалога - по сути примирения местных политических сил, разработка новой конституции, а затем проведение выборов. Запад до сих пор настаивает на смене власти и делает все возможное, чтобы убрать президента арабской республики Башара Асада. В том числе с помощью провокаций с химическим оружием. Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан проанонсировал очередную акцию.

Идлиб - последний оплот боевиков в Сирии. В провинции находятся десятки группировок, в том числе запрещенные в России. Здесь же активно работает организация "Белые каски", которая снимает фейковые видео о химических атаках и бомбардировках якобы мирных кварталов. По данным российского Министерства обороны, активисты по заданию западных кураторов готовят очередную провокацию, которую Вашингтон и его союзники могут использовать как предлог для нанесения новых авиауадров по сирийским войскам.

Никита Васильев, "ТВ Центр".