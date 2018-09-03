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В ДНР опасаются новых провокаций со стороны Киева

12:10
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

В Донецке в понедельник третий день траура в связи с терактом, в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко. После случившегося власти республики опасаются новых провокаций со стороны Киева и заявляют, что украинские войска стягивают тяжёлую технику в подконтрольные районы Донбасса. Все это грубо противоречит минским договорённостям.

В Донецке сохраняются повышенные меры безопасности. Город сейчас открыт для въезда и выезда, однако все автомобили досматриваются. На границе также усилена проверка. В ДНР заявляют, что Киев пытается дестабилизировать обстановку внутри республики.

Вместе с этим приходят сообщения о провокациях и боестолкновениях на линии соприкосновения. Украинская сторона даже отчиталась о нескольких раненых за минувшие сутки, передает "ТВ Центр".

В свою очередь в министерстве обороны ДНР нам заявили, что их разведка зафиксировала переброску иностранных военных специалистов на подконтрольную Украине территорию Донбасса. В районе населенного пункта Урзуф сосредотачиваются мотопехотная и артиллерийская бригады ВСУ.

Ещё одна возможная точка, куда Киев планирует стянуть тяжелую технику - район станицы Луганской в ЛНР. Переход с Украиной там закрыли, в Луганске сообщают: миссия ОБСЕ не предоставляет им информацию, что происходит по ту сторону границы. Представители Донбасса опасаются наступления украинской армии, что прямо противоречит минским договоренностям.

К тому же ещё действует "школьное" перемирие, объявленное 29 августа. Праздничные линейки в Донбассе пройдут во вторник, сегодня в республике третий день траура, объявленного после гибели Александра Захарченко - главы ДНР.

Петр Вершинин, "ТВ Центр", Донецк.

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