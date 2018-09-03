Путин направил приветствие участникам ВЭФ-2018

В преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября, президент России Владимир Путин направил приветствие его участникам. Глава государства назвал форум важной площадкой для прямого диалога, а также отметил, что Россия по-прежнему заинтересована в интеграции в экономику азиатско-тихоокеанского пространства.

В пресс-службе Кремля сообщили о направленном президентом России Владимиром Путиным приветствии участника Восточного экономического форума 2018 года. Выдержку из этого приветствия цитирует ТАСС.

"За прошедшее время Форум превратился в важную, востребованную площадку для прямого диалога политиков и общественных деятелей, бизнесменов и экспертов. Отмечу, что в этом году в нем примут участие представительные делегации из более чем 60 стран мира", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Россия по-прежнему заинтересована в интеграции в экономику азиатско-тихоокеанского пространства и реализует масштабные проекты по экспорту и технологической модернизации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на ВЭФ-2018 у Владимира Путина запланирована "обширная программа и интересная пленарная сессия". Подтверждена встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Также форум посетит премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ. Туда съедутся главы государств, иностранные инвесторы и представители бизнеса.