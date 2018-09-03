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Социологи прогнозируют явку на выборах мэра Москвы около 30%

09:40
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у москвичей, кому они готовы отдать свой голос на грядущих выборах мэра Москвы.

Почти 70% москвичей на предстоящих выборах столичного градоначальника готовы отдать свой голос за действующего мэра Сергея Собянина. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении TVC.Ru.

"За последние недели лета электоральные позиции С. Собянина укрепились, его расчетный рейтинг вырос с 65,5% до 69,4%. Второе место занимает кандидат от КПРФ В. Кумин, расчетный рейтинг которого вырос с 10,1% до 13,2%. Остальные оппозиционные кандидаты "сдают" позиции в прогнозе, что, вероятно, в большей, степени является следствием слабой мобилизации их сторонников. Особенно заметно снизился расчетный результат М.Дегтярева с 11,1% до 7,8%", - говорится в опросе ВЦИОМ.

По оценкам ВЦИОМ, интерес москвичей к выборам в последних числах августа остался на прежнем уровне - прогноз явки на предстоящих выборах составляет 31,8%, что соответствует уровню 2013 года.

За период с начала по конец августа среди тех, кто декларирует, что "точно пойдет на выборы" с 12% до 16% выросла доля неопределившихся – людей, которые пока не определись за кого из кандидатов они будут голосовать.

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