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Число погибших после взрыва на заводе ОПК в Дзержинске достигло пяти человек

09:51
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Спасатели обнаружили тела двух погибших на месте взрыва на заводе имени Свердлова в Нижегородской области. Таким образом, число погибших достигло пяти человек.

Останки еще двух жертв взрыв на заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске обнаружили спасатели, сообщает ТАСС.

"Тела двух погибших, которые числились без вести пропавшими, были обнаружены спасателями на месте происшествия, пока они не опознаны. Работы по разминированию цеха и разбору завалов продолжаются" – рассказали в МЧС.

Таким образом, число погибших достигло пяти человек.

Взрыв на заводе имени Свердлова произошел 31 августа в цеху утилизации мин. Затем возник пожар на площади 80 квадратных метров. В тот же день стало известно о трех погибших, шести пострадавших, еще двое считались пропавшими без вести.  

В связи с ЧП был объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.  

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