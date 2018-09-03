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ФСИН выявила 42 факта неправомерных действий к осужденным

09:50
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

В ходе масштабной проверки исправительных учреждений страны ФСИН выявила 42 случая неправомерных действий к осужденным. Материалы переданы в следственные органы, которые дадут им оценку.

После ЧП в ярославской колонии, несколько сотрудников которой подозреваются в применении пыток к заключенным, Федеральная служба исполнения наказаний начала масштабные проверки исправительных учреждений страны. О ее результатах рассказал заместитель директора ведомства Валерий Максименко, его слова приводит ТАСС.

"42 материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных. Более предметно даст оценку следствие", - заявил Максименко. 

Он добавил, что ведомство не намерено скрывать подобные факты.

Ранее в России начался скандал из-за появления в сети видео, на котором запечатлено избиение заключенного Евгения Макарова колонии №1 в Ярославле. Инцидент произошел в июне 2017 года. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия - арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест. От должностей были отстранены 17 сотрудников колонии. Позднее было опубликовано еще одно видео из этой колонии, на котором ее сотрудники применяют силу к заключенным.

16 августа стало известно, что ФСИН планирует сделать бессрочным хранение записей с видеорегистраторов с применением силы к осужденным, чтобы создавать доказательную базу при допущенных сотрудниками нарушениях. До этого генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что сложившаяся в учреждениях ФСИН обстановка требует немедленного прокурорского вмешательства.

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