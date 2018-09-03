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После ДТП на трассе под Саратовом в больницу доставили семь человек

10:22
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

На трассе в Саратовской области столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, их доставили в больницу. Авария произошла в ночь на понедельник.

Две грузовые машины столкнулись на трассе под Саратовом. Авария произошла в ночь на понедельник в Энгельсском районе, передает ТАСС.

"В ночь на понедельник на автодороге "Сызрань - Саратов - Волгоград - Пристанное - Озинки" водитель автомобиля Nissan Urvan, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ-2705", - сообщили агентству в пресс-службе Госавтоинспекции по Саратовской области.

В результате ДТП семь человек - это водитель и пассажиры автомобиля Nissan. Их доставили в больницу.

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