После ДТП на трассе под Саратовом в больницу доставили семь человек

На трассе в Саратовской области столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, их доставили в больницу. Авария произошла в ночь на понедельник.

Две грузовые машины столкнулись на трассе под Саратовом. Авария произошла в ночь на понедельник в Энгельсском районе, передает ТАСС.

"В ночь на понедельник на автодороге "Сызрань - Саратов - Волгоград - Пристанное - Озинки" водитель автомобиля Nissan Urvan, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ-2705", - сообщили агентству в пресс-службе Госавтоинспекции по Саратовской области.

В результате ДТП семь человек - это водитель и пассажиры автомобиля Nissan. Их доставили в больницу.