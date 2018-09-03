Глава МИД Германии сравнил США с удавом

Говоря о ситуации с таможенными пошлинами и экономическими санкциями, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз не должен сидеть перед США "как кролики перед удавом". Он добавил, что не считает ЕС разобщенным.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался о текущем состоянии взаимоотношений между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Его слова приводит "МИР24".

"Если говорить о введении таможенных пошлин или экономических санкций, то мы не должны сидеть как кролики перед удавом", - заявил Маас.

Он добавил, что не считает ЕС разобщенным, однако именно принцип единогласия приводит к напряженности внутри союза.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может вывести свою страну из ВТО, если, по его словам, "они не изменятся к лучшему". При этом решение Евросоюза об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные Штатами тарифы на сталь и алюминий Трамп назвал "недостаточно хорошим".

3 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что уважает Владимира Путина, но при этом российский лидер мечтает о "демонтаже Еврсоюза". До этого Макрон отмечал, что страны ЕС должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией.