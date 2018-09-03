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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб

10:38
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Зерновые компании и производители предупредили о росте цен на хлеб из высокосортной пшеничной муки. К октябрю на фоне изменения курса валют и снижения прогноза на урожай ожидается подорожание на 10%.

Производители хлеба предупредили о росте цен на продукцию. Как пишут "Известия", подорожание связывают со снижением прогнозов на урожай зерна и повышением НДС.

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%. Такие прогнозы представили газете участники рынка - зерновые компании и производители продукции. Как рассказали в ассоциации "Руспродсоюз", зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

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