Лавров рассказал об угрожающих будущему ВТО действиях США

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на "проблему будущего ВТО", которому угрожают США. По словам министра, Штаты применяют "диктат, ультиматумы и шантаж", добиваясь "ревизии всего и вся".

В ходе своего выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты своими действиями ставят под угрозу будущее Всемирной торговой организации. Его слова приводит ТАСС.

"Во весь рост встает проблема будущего ВТО, которую США прямо называют несправедливой, устаревшей и т.д.", - сказал Лавров, добавив, что Штаты применяют "диктат, ультиматумы и шантаж", добиваясь "ревизии всего и вся".

Министр также обратил внимание на "одностороннее нелегитимное принуждение" со стороны Вашингтона, которое обусловлено "стремлением к тотальному доминированию" через санкции и экстраполяцию американских законов на остальной мир.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может вывести свою страну из ВТО, если, по его словам, "они не изменятся к лучшему". При этом решение Евросоюза об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные Штатами тарифы на сталь и алюминий Трамп назвал "недостаточно хорошим".