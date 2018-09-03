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Путин и Пашинян проведут новую встречу в ближайшее время

11:39
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время проведут новую встречу. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Он добавил, что "ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить", что вызывает обеспокоенность у российской стороны.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России вызывает обеспокоенность ситуация в Армении, а также что лидеры двух стран скоро проведут переговоры. Его слова приводит ТАСС.

"Нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, в частности, расследуются события десятилетней давности, происходят аресты", - подчеркнул глава МИД, добавив, что Москва заинтересована в преодолении Арменией всех трудностей и ее концентрации на "созидательных задачах", а также в стратегическом партнерстве.

Вместе с тем Лавров сообщил, что в ближайшее время состоится новая встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 

Ранее сообщалось, что Специальная следственная служба Армении обвинила генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя страны в 2008 году. Тогда он командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил страны. Позднее суд санкционировал арест Хачатурова. В связи с этим армянская сторона предложила государствам-членам ОДКБ начать процедуру замены генсека организации.

17 августа Пашинян заявил, что Россия и Армения готовят совместную беспрецедентную программу гуманитарного характера, которая не имеет аналога. Премьер также отметил, что Москва и государства Запада пока не могут в полной мере оценить новую ситуацию в его стране.

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