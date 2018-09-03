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"Победа" повысит стоимость провоза багажа

11:41
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

"Победа" с 4 сентября повысит стоимость провоза багажа с 499 рублей до 777 рублей за десять килограмм. Лоукостер принял такое решение после того, как ФАС потребовала снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу.

Авиакомпания "Победа" в ответ на требование Федеральной антимонопольной службы снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу с 4 сентября повысит стоимость провоза багажа с 499 рублей до 777 рублей за десять килограмм.

Как пишет ТАСС, речь идет о тарифе, который позволял провозить багаж по сниженной цене клиентам, оплачивающим услуги на сайте авиакомпании. Он распространялся на ограниченное количество мест багажа.

ФАС ранее сочла это несправедливым, поскольку при оформлении услуги в агентствах и аэропортах провоз десяти килограмм багажа на рейсах "Победы" стоит 1000 рублей.

Ранее стало известно, что "Победа" планирует оснастить самолеты "стоячими" креслами.

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