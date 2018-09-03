Погода порадует москвичей на День города

В Москве на День города, 8 сентября, ожидается до 26 градусов тепла, без осадков. Такая теплая погода в начале сентября последний раз была 80 лет назад.

Дневная температура 8 сентября будет в пределах от 21 до 26 градусов тепла, сообщает агентство "Москва".

"И с очень большой вероятностью можно сказать, что существенных изменений прогноза не ожидается. Погода будет комфортной, в том числе и для прогулок", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что такая теплая погода в начале сентября в последний раз был 80 лет назад – в 1938 году.

"Редко бывает, когда 15 дней температура превышает норму на четыре-семь градусов. Это как настоящий хороший июль. И даже грозы, которые прогремят в Москве и Московской области, они небольшие - это типичный признак лета", - добавил Вильфанд.