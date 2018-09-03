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Жириновский снялся в агитационном ролике за участие в выборах

12:20
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

В Сети появился новый агитационный ролик, призывающий участвовать в выборах мэра столицы. В нем приняли участие множество известных людей, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский снялся в агитационном ролике за участие в выборах мэра Москвы. Он размещен в социальной сети "ВКонтакте".

 

Помимо политика, в ролике приняли участие, в частности, популярный ведущий Николай Дроздов, певец Дмитрий Маликов, бывший министр культуры Михаил Швыдкой, писатель и телеведущая Татьяна Устинова.

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