Собака укусила грудного ребенка в Отрадном

Собака напала на двухмесячного ребенка своих хозяев в столичном районе Отрадное и укусила его за руку. Малыша доставили в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает. Полиция проводит проверку.

На севере Москвы собака напала на двухмесячного ребенка, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе Отрадное во дворе жилого дома на улице Пестеля. Женщина гуляла на детской площадке с двухмесячным сыном и собакой, которая была на поводке, но без намордника. В какой-то момент пес набросился на малыша и прокусил ему руку.

Мальчика доставили в больницу. На данный момент его жизни и здоровью ничто не угрожает. Полиция проводит проверку.