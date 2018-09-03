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Собака укусила грудного ребенка в Отрадном

12:15
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Собака напала на двухмесячного ребенка своих хозяев в столичном районе Отрадное и укусила его за руку. Малыша доставили в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает. Полиция проводит проверку.

На севере Москвы собака напала на двухмесячного ребенка, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе Отрадное во дворе жилого дома на улице Пестеля. Женщина гуляла на детской площадке с двухмесячным сыном и собакой, которая была на поводке, но без намордника. В какой-то момент пес набросился на малыша и прокусил ему руку.

Мальчика доставили в больницу. На данный момент его жизни и здоровью ничто не угрожает. Полиция проводит проверку.

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