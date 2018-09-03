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Замглавы ФСИН назвал годовую стоимость содержания одного заключенного

12:15
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Государство тратит на содержание одного заключенного в среднем 57,6 тысячи рублей в год. Об этом сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко. Он добавил, что траты складываются из денег на одежду, питание, медицину, коммунальные условия, соблюдение режимных требований и затрат на сельское хозяйство.

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал, в какую сумму в год государству обходится содержание одного заключенного. Его слова приводит ТАСС.

"Цифру можно назвать очень приблизительно - непосредственные расходы федерального бюджета на содержание одного осужденного в месяц составляют в среднем 4800 рублей или 57,6 тысячи рублей в год", - сказал Максименко.

Он также отметил, что соответствующие траты складываются из денег на одежду, питание, медицину, коммунальные условия, соблюдение режимных требований и затрат на сельское хозяйство. 

Ранее замглавы ФСИН сообщил, что в ходе масштабной проверки исправительных учреждений страны ведомство выявило 42 случая неправомерных действий к осужденным. Материалы переданы в следственные органы, которые дадут им оценку.

27 августа стало известно, что, согласно проекту Министерства юстиции, нормы питания в колониях и СИЗО повысят для беременных и кормящих женщин, а также для несовершеннолетних и инвалидов. Кроме того, в проекте предлагается установить рацион питания для осужденных в тех случаях, когда приготовление горячей пищи невозможно.

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