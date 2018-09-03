СК обнародовал видео с подозреваемым в убийстве полицейского в метро

В Москве по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве полицейского в столичной подземке. Об этом сообщил официальный представитель МВД. Следственный комитет обнародовал кадры с места преступления.

Стали известны подробности убийства полицейского в московском метро. Запись с места происшествия на своем канале в YouTube обнародовал Следственный комитет России.

ЧП произошло в ночь на понедельник на станции метро "Курская". Мужчина нанёс сотруднику правоохранительных органов смертельное ранение из огнестрельного оружия. И скрылся с места преступления. Сейчас задержанный - в отделе полиции. С ним проводят следственные мероприятия.

При этом СМИ сообщили предполагаемое имя преступника. Это приезжий работник оренбургской фабрики Нурлан Муратов.