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СК обнародовал видео с подозреваемым в убийстве полицейского в метро

12:43
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

В Москве по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве полицейского в столичной подземке. Об этом сообщил официальный представитель МВД. Следственный комитет обнародовал кадры с места преступления.

Стали известны подробности убийства полицейского в московском метро. Запись с места происшествия на своем канале в YouTube обнародовал Следственный комитет России.

ЧП произошло в ночь на понедельник на станции метро "Курская". Мужчина нанёс сотруднику правоохранительных органов смертельное ранение из огнестрельного оружия. И скрылся с места преступления. Сейчас задержанный - в отделе полиции. С ним проводят следственные мероприятия.

При этом СМИ сообщили предполагаемое имя преступника. Это приезжий работник оренбургской фабрики Нурлан Муратов.

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Полиция у метро
Полиция в метро
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