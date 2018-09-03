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Москва сочла нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию

12:54
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.

Беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию экономически невыгодны, об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает РИА Новости. 

"Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет" – сообщил глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что нефтепродукты из Белоруссии могут реэкспортироваться. Однако, в 2018 году в 2018 году некоторые виды российских нефтепродуктов поставлялись в Белоруссию поставлялись, поскольку два государства находятся в едином экономическом пространстве.

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