Москва сочла нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.

Беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию экономически невыгодны, об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает РИА Новости.

"Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет" – сообщил глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что нефтепродукты из Белоруссии могут реэкспортироваться. Однако, в 2018 году в 2018 году некоторые виды российских нефтепродуктов поставлялись в Белоруссию поставлялись, поскольку два государства находятся в едином экономическом пространстве.