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МАК сформировал комиссию для расследования крушения Ми-8

12:50
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Международный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования катастрофы вертолета Ми-8. В ближайшее время эксперты вылетят из Москвы в Иркутскую область. Специалисты займутся изучением технического состояния судна и поиском его бортовых самописцев.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании "Ангара" в Иркутской области.

"МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении на сайте комитета.

В ближайшее время эксперты вылетят из Москвы в Иркутскую область. Специалисты займутся изучением технического состояния судна и поиском его бортовых самописцев.

В воскресенье вертолет вылетел из города Усть-Кут и перестал выходить на связь. В поисковой операции задействовали около 40 человек и пять единиц воздушной техники. После обнаружения места падения сотрудникам МЧС пришлось добираться до него пешком по гористой местности.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы. Все три члена экипажа Ми-8 погибли.

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