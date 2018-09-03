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Тимошенко заявила о "мощной частной торговле" Порошенко с Россией

12:51
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко "ведет мощную частную торговлю" с Россией - в том числе нефтепродуктами и сжиженным газом. Она также подчеркнула, что Порошенко использует "пустую патриотическую риторику", чтобы скрыть "огромную коррупцию".

Президент Украины Петр Порошенко ведет "частную торговлю" с Россией, заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее слова приводит ТАСС.

"Президент Петр Порошенко, согласно расследованием журналистов, ведет мощную частную торговлю со страной-агрессором (ранее таковой Верховная рада признала Россию), в том числе нефтепродуктами, сжиженным газом и прочим", - сказала Тимошенко.

Она добавила, что Порошенко использует "пустую патриотическую риторику" в преддверии выборов, которой пытается скрыть "огромную коррупцию".

Ранее Тимошенко объявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины и сдаст "ключи от Банковой", если в случае победы за 100 дней не выполнит особый план действий.

До этого Порошенко заявил, что Украина готова к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, так как документ "давно стал анахронизмом". Согласно действующей норме, стороны должны решить вопрос пролонгирования или расторжения договора в октябре 2018 года.

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