Повышенное давление ждет москвичей до конца недели

Солнечная и теплая погода ждет москвичей на этой неделе. В столичном регионе воздух в дневное время прогреется до +24-25 градусов, в ночные часы — до +15. Тем не менее, синоптики предупреждают, что атмосферное давление будет повышенным.

Жителей Москвы до конца недели ждет повышенное атмосферное давление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

По словам собеседника агентства, последние дни в столице фиксируется аномально высокое давление. Накануне оно составляло 757,5 миллиметра ртутного столба. В среду показатель опустится до 754 миллиметров, такие значения сохранятся в ближайшие дни.

При этом рекордов температуры и давления все же не ожидается. В столичном Метеобюро сообщили, что температура воздуха в столице будет держаться на отметке +25 градусов. Ночные температуры составят 13-15 градусов тепла. Во вторник в области местами может пройти кратковременный дождь. В остальные дни в регионе будет сухо и солнечно.