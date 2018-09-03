ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У жилого комплекса в Сан-Бернардино произошла стрельба, 10 ранены

13:22
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Неизвестный расстрелял людей у жилого комплекса в американском городе Сан-Бернардино. В результате инцидента десять человек, в том числе дети, получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Десять человек, в том числе дети, пострадали в результате стрельбы у жилого комплекса в Сан-Бернардино (штат Калифорния). Как передает Reuters со ссылкой на полицию, трое находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. Неизвестный мужчина открыл огонь по толпе, которая собралась во дворе дома. Полиция пока не располагает данными о подозреваемом и мотивах его действий.

Ранее сообщалось о стрельбе в другом американском городе - Бирмингеме. Стреляли около заведения WorkPlay, где была вечеринка. Согласно предварительной информации, пострадали семь подростков.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция США
Полиция США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение