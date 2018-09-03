У жилого комплекса в Сан-Бернардино произошла стрельба, 10 ранены

Неизвестный расстрелял людей у жилого комплекса в американском городе Сан-Бернардино. В результате инцидента десять человек, в том числе дети, получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Десять человек, в том числе дети, пострадали в результате стрельбы у жилого комплекса в Сан-Бернардино (штат Калифорния). Как передает Reuters со ссылкой на полицию, трое находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. Неизвестный мужчина открыл огонь по толпе, которая собралась во дворе дома. Полиция пока не располагает данными о подозреваемом и мотивах его действий.

Ранее сообщалось о стрельбе в другом американском городе - Бирмингеме. Стреляли около заведения WorkPlay, где была вечеринка. Согласно предварительной информации, пострадали семь подростков.