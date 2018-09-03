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В Москве начались занятия в школах

15:12
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

В понедельник у московских школьников начался новый год - учебный, разумеется. Сил и энергии за долгие летние каникулы они набрались.

Нарядные школьники, пышные банты и огромные, чуть ли не больше самих детей, букеты - уже примета наступающей осени. И совсем не важно: впервые идешь в школу или в одиннадцатый раз - волнение каждый раз одно. В этом году из-за немного затянувшихся каникул линейки во многих московских школах перенесли с субботы на понедельник - усилился и традиционный мандраж.

Главных виновников торжества - первоклассников - видно сразу. На своем пока главном празднике они самые красивые и самые серьезные. Пока не знают, что ожидать от нового этапа в жизни, но все равно улыбаются и знакомятся друг с другом. Совсем скоро школа для них станет целым миром.

Волнуются не только будущие ученики, но и их родители. Вроде к учебному году подготовились, и все необходимые школьные принадлежности утрамбовали в неподъемные рюкзаки. Но все равно переживают, как для детей пройдет этот ответственный день. В этом году в Москве школьников практически миллион. А в первый класс пойдут более 105 тысяч мальчишек и девчонок.

Ну и куда в этот день без напутствий от учителей. В лицее при МГТУ имени Баумана к этому подошли с еще большим креативом - позвали на линейку робота Алантима. Ему точно есть о чем рассказать школьникам. Он первый робот, которого приняли на официальную должность в институт. Да и не простым лектором, а заместителем заведующего кафедрой робототехники Московского технологического института.

Традиционным в этот день являются не только напутствия учителей, но и открытые уроки на важные темы. В одной из московских школ такой урок провел руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Тема - "Мама, купи слона" о последствиях содержания в домашних условиях диких зверей.

Ну а в некоторых школах праздник уже отметили два дня назад, отдавая дань традиции - в первый день осени. Первого же сентября в столице открыли девять новых объектов образования. Так что для многих школьников праздник двойной - начало учебного года и новоселье.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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Школьники на уроке
Школьники на линейке
Школьники на линейке
Школьники на линейке
Школьники на линейке
Школьники на линейке
Школьники на линейке
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