СМИ назвали имя возможного убийцы полицейского в московском метро

Следователи допрашивают подозреваемого в убийстве полицейского в столичном метро. Всё произошло около полуночи на станции "Курская". Момент побега с места преступления попал на камеры наблюдения. Также следователи сейчас опрашивают свидетелей ЧП.

Первые минуты после убийства полицейского зафиксировали камеры видеонаблюдения станции метро "Курская". Одетый в светлую куртку молодой человек выходит из подсобного помещения. Сперва объясняет что-то уборщице, показывая в сторону подсобки. Затем спешно заходит в вагон и покидает место преступления. Заглянув в туалет, женщина наконец понимает, что произошло и бросается за помощью.

Было около полуночи, когда сотрудник полиции остановил подозрительного молодого человека. Во время поверки документов мужчина попросил сопроводить его в уборную. Там нарушитель каким-то образом завладел табельным оружием полицейского и дважды выстрелил ему в голову. 23-летний Андрей Райский скончался на месте.

После того как стало известно об убийстве, в городе объявили план "Сирена". Задержать преступника удалось ближе к утру. По неподтверждённым данным, им оказался 43-летний Нурлан Муратов. В Москву мужчина приехал из Оренбурга, где работал на конфетной фабрике. Сейчас его допрашивают следователи. Сам Муратов свою вину отрицает. Пока неизвестно, найдено ли оружие, из которого был застрелен сержант полиции.

По словам друзей и коллег, убитый Андрей Райский пришёл в отдел недавно. Своей службой в целом был доволен. Правда, подумывал перевестись поближе к дому - добираться на работу приходилось из Орехово-Зуево. Последняя публикация на интернет-странице молодого человека - видеоролик со свадьбы. Но теперь вместо поздравлений в комментариях - слова соболезнования и поддержки. У Андрея осталась жена и двухлетний сын.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".