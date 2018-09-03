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На ВДНХ открылся досугово-образовательный комплекс "Техноград"

15:05
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Крупнейший в России досугово-образовательный комплекс для людей всех возрастов. На ВДНХ открылся уникальный центр "Техноград". В понедельник его осмотрел Сергей Собянин.

На ВДНХ открылся уникальный досугово-образовательный комплекс для людей всех возрастов "Техноград". В новом центре можно получить знания по десяткам различным направлениям, сообщает "ТВ Центр".

Среди представленных на выбор профессий - ландшафтный дизайнер, ювелир, кондитер, фотограф и многие другие. "Техноград" оснащён самым современным оборудованием и технологиями, работают профессионалы своего дела. Стать востребованным специалистом может любой желающий. Также на территории комплекса предусмотрены увлекательные экскурсии, интерактивные игры и познавательные мастер-классы.

"Вы можете прийти и ознакомиться с различными профессиями - просто посмотреть, как это работает. Можете получить на краткосрочных курсах  повышение квалификации. Можете получить полноценную профессию - от повара до программиста. И что очень важно, эти разные профессии собраны на одной открытой всем площадке", - отметил Собянин.

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Досугово-образовательный комплекс "Техноград"
ВДНХ
ВДНХ
Досугово-образовательный комплекс "Техноград"
Досугово-образовательный комплекс "Техноград"
ВДНХ
ВДНХ
Досугово-образовательный комплекс "Техноград"
Досугово-образовательный комплекс "Техноград"
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