На ВДНХ открылся досугово-образовательный комплекс "Техноград"

Крупнейший в России досугово-образовательный комплекс для людей всех возрастов. На ВДНХ открылся уникальный центр "Техноград". В понедельник его осмотрел Сергей Собянин.

На ВДНХ открылся уникальный досугово-образовательный комплекс для людей всех возрастов "Техноград". В новом центре можно получить знания по десяткам различным направлениям, сообщает "ТВ Центр".

Среди представленных на выбор профессий - ландшафтный дизайнер, ювелир, кондитер, фотограф и многие другие. "Техноград" оснащён самым современным оборудованием и технологиями, работают профессионалы своего дела. Стать востребованным специалистом может любой желающий. Также на территории комплекса предусмотрены увлекательные экскурсии, интерактивные игры и познавательные мастер-классы.

"Вы можете прийти и ознакомиться с различными профессиями - просто посмотреть, как это работает. Можете получить на краткосрочных курсах повышение квалификации. Можете получить полноценную профессию - от повара до программиста. И что очень важно, эти разные профессии собраны на одной открытой всем площадке", - отметил Собянин.