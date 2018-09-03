Москалькова намерена добиться изменения меры пресечения для Бутиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москвалькова направила письмо генпрокурору США в связи с делом россиянки Марии Бутиной, которую арестовали в Штатах за шпионаж. Омбудсмен надеется, как минимум, добиться изменения меры пресечения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила письмо генпрокурору США с взяли с делом россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже, сообщает "Интерфакс".

Также Москалькова обратилась к послу США в России. Она надеется, что удастся, как минимум, добиться изменения меры пресечения для Бутиной.

"К сожалению, очень сложно решать эти вопросы, мы считаем, что они имеют политический окрас", - подчеркнула омбудсмен.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. В Минюсте США считают, что с 2015-го по 2017 год она работала на российского чиновника высокого ранга, находясь в Штатах по туристической визе. Ее обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Бутиной предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.