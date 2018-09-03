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Ространснадзор проверит авиакомпанию "Ангара" в связи с крушением Ми-8

13:33
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

В связи с крушением вертолета Ми-8 в Иркутской области Ространснадзор проверит авиакомпанию "Ангара". Проверка согласована с прокуратурой. Вертолет разбился 2 августа. Погибли все три находившихся на борту человека.

В связи с крушением вертолета Ми-8 в Иркутской области Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проведет внеплановую выездную проверку авиакомпании "Ангара". Об этом пишет ТАСС.

Соответствующая проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение требований воздушного законодательства, уже согласовано с прокуратурой.

Утром 2 августа вертолет вылетел из города Усть-Кут для геологической разведки и вскоре перестал выходить на связь. В поисковой операции были задействованы около 40 человек и пять единиц техники. Воздушное судно обнаружили на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области в 290 километрах юго-восточнее Усть-Кута. Вертолет разрушился при ударе о землю, погибли все три человека, находившихся на борту.

Международный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования катастрофы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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