Москалькова пожаловалась на исчезновение украинского омбудсмена

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в последнее время перестала выходить на связь. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она пожаловалась, что в вопросе обмена моряков судна "Норд" нет подвижек.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что украинский омбудсмен Людмила Денисова перестала выходить на связь. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, из-за этого в вопросе обмена моряков судна "Норд", задержанного на Украине, нет подвижек.

"К сожалению, с уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой с 22 числа, практически, нет контактов. На мои телефоны и сотрудников аппарата она не отвечает, и это вызывает большую тревогу и озабоченность", - приводит ее слова агентство ТАСС.

Российское рыболовецкое судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта в акватории Азовского моря. Пять дней cпустя судно арестовали. Двоим морякам удалось прибыть в Крым через Белоруссию, тогда как еще семерых человек отказалась выпускать по российским документам, так как Киев считает их проживающими в Крыму гражданами Украины.

31 августа Людмила Денисова пожаловалась, что экипаж судна "Норд" отказался от встречи с ней.