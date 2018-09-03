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Медведев обсудил с белорусским коллегой экономическое сотрудничество

14:04
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель правительства Белоруссии Сергей Румас обсудили по телефону двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. В ходе беседы в понедельник они также затронули актуальные вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас созвонились в понедельник, чтобы обсудить торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Как сообщает пресс-служба российского кабмина, Медведев и Румас также обсудили график предстоящих российско-белорусских контактов и актуальные вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Кроме того, Румас поблагодарил премьер-министра России за поздравления, переданные в связи с назначением на пост председателя правительства Белоруссии. Румас возглавил белорусский кабмин 18 августа вместо Андрея Кобякова.

Ранее в понедельник Медведев призвал удвоить экспорт российской сельхозпродукции, доведя его до 45 миллиардов долларов к 2024 году.

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