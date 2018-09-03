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Глава МИД Сирии призвал США признать свой провал на политической арене

14:09
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что США проиграли войну на земле и проигрывают и политическую войну, но не хотят этого осознавать. Он добавил, что многие страны Евросоюза находятся "в заложниках американского диктата".

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем прокомментировал влияние Соединенных Штатов на современные политические процессы в мире. Его слова приводит РИА "Новости" со ссылкой на "Россию-24".

"Когда США осознают, что они проиграли войну на земле и проигрывают и политическую войну?" - сказал Муаллем.

Он добавил, что многие страны Евросоюза находятся "в заложниках американского диктата", однако сейчас Вашингтон ищет политический способ возобновить отношения с САР после "провала плана по поддержке Штатами террористических отрядов". 

Ранее Муаллем заявил, что его страна воспользуется правом на самозащиту, если Запад ударит по территории САР. Последствия этого, по словам министра, будут "устрашающими". Прежде в Министерстве обороны России сообщили, что в Идлибе готовится провокация с применением химоружия. По данным ведомства, она должна стать поводом для США нанести ракетный удар по Сирии. В Пентагоне эти заявления назвали "пропагандой".

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