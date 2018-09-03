В Кремле прокомментировали слова Макрона о мечте Путина

Россия заинтересована в стабильности и процветании Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Владимир Путин якобы мечтает "демонтировать Евросоюз".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Владимир Путин якобы мечтает "демонтировать Евросоюз", передает ТАСС.

"Россия продолжает развивать двусторонние отношения со странами - членами этой интеграции. В целом, поскольку ЕС является основным торгово-экономическим партнером России - правда, ему стремительно наступает на пятки Китай - мы заинтересованы в том, чтобы пространство ЕС было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным", - сказал Песков.

Ранее Макрон в интервью шведскому телеканалу CBT высказался об отношении российского лидера к ЕС. "Я постоянно контактирую с Путиным, уважаю его. Но мечтой президента России является демонтаж ЕС", - заявил французский лидер.