Россия не выйдет из "минского" процесса из-за убийства Захарченко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов, кого Россия видит главой ДНР вместо Александра Захарченко. В то же время он заверил, что случившееся в Донецке не подтолкнет Россию к выходу из реализации Минских соглашений.

Убийство главы ДНР Александра Захарченко не означает выход России из реализации Минских соглашений. Об этом, как пишет ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он признал, что после случившего в Донецке с Киевом "сложно о чем-то говорить", но Россия не выйдет из "Минска".

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, кого Москва видит новым главой ДНР. Об этом пишет РИА Новости.

Александр Захачаренко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. Власти ДНР признали случившееся терактом и обвинили в причастности к убийству главы республики киевские власти. Накануне Захарченко был похоронен с воинскими почестями. Проститься с ним пришли более 120 тысяч человек.