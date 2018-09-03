Путин пока не планирует визит в КНДР

Владимир Путин пока не планирует посещать КНДР, при этом в Кремле нет и планов по встрече Путина с Ким Чен Ыном на полях сентябрьского Восточного экономического форума.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина относительно возможного визита в КНДР и переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Его слова приводит ТАСС.

"В планах такой поездки нет", - сказал Песков, добавив при этом, что нет и планов по встрече Путина с Ким Чен Ыном на полях сентябрьского Восточного экономического форума.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, не сможет посетить ВЭФ-2018, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября, так как на время его проведения выпадает межкорейский саммит.

15 августа Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлением в связи с освобождением Кореи от японского колониального господства.

23 августа портал 36 North написал со ссылкой на данные спутниковых снимков, что на главном ракетном полигоне КНДР Сохэ с 3 августа не проводятся значимые работы по демонтажу. Отмечается, что остатки ранее разобранных сооружений так никуда и не вывезли, они остаются лежать на земле.