Президент России Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы. На каком из участков это произойдет, сообщат позже, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина проголосовать на выборах мэра Москвы, передает ТАСС.

"Безусловно, будучи прописанным в Москве, Путин всегда принимает участие в таких важных выборах. Поэтому я с большой долей уверенности могу предположить, что президент будет голосовать на выборах мэра Москвы", - сказал Песков.

На каком из избирательных участков российский лидер примет участие в голосовании, будет сообщено отдельно.

9 сентября, в единый день голосования, в Москве пройдут выборы мэра столицы. Участки для голосования будут работать не только в городе, но и в районах дачных поселков в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Проголосовать можно будет с 8 до 22 часов.