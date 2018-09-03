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Путин проголосует на выборах мэра Москвы

14:32
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы. На каком из участков это произойдет, сообщат позже, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина проголосовать на выборах мэра Москвы, передает ТАСС.

"Безусловно, будучи прописанным в Москве, Путин всегда принимает участие в таких важных выборах. Поэтому я с большой долей уверенности могу предположить, что президент будет голосовать на выборах мэра Москвы", - сказал Песков.

На каком из избирательных участков российский лидер примет участие в голосовании, будет сообщено отдельно.

9 сентября, в единый день голосования, в Москве пройдут выборы мэра столицы. Участки для голосования будут работать не только в городе, но и в районах дачных поселков в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Проголосовать можно будет с 8 до 22 часов.

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