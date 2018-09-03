В Турции ужесточат антитабачные правила в отелях

Турецкие отели могут сократить число номеров, в которых разрешено курить, до 30 процентов от общего фонда. В АТОР считают, что эти нововведения не отпугнут российских туристов.

В Турции могут ограничить курение в номерах отелей, об этом пишет "Интерфакс".

По новым правилам, доля номеров, где разрешено курение, не должна превышать 30% от общего числа.

"В основном курение внутри номеров на турецких курортах уже и так запрещено. На практике это не создает курильщикам никаких неудобств: как правило, во всех номерах курортных отелей Турции на балконах ставятся пепельницы. Туристы курят на балконе – и отношение к этому персонала в сезон всегда лояльное", - рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Законопроект разработала правящая партия Турции, его рассмотрят осенью. Если документ будет принят, то новые требования могут вступить в силу в 2019 году.