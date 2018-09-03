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Песков: США грубо работают по линии разведки, пытаясь вербовать россиян

15:35
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

В Кремле назвали грубыми попытки спецслужб США вербовать россиян. Сообщения о том, что американские ФБР и Минюст планировали сделать Олега Дерипаску своим информатором, заставляют задуматься о многом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США грубо работают по линии разведки, пытаясь вербовать россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал статью газеты The New York Times о попытках американских спецслужб сделать российского бизнесмена Олега Дерипаску своим информатором по делу о вмешательстве в выборы, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, подобные сообщения СМИ "заставляют задуматься о многом".

"Учитывая то, что такие бизнесмены, как Олег Дерипаска, являются очень крупными акционерами и руководителями огромных бизнес-структур, <…> то подобные случаи самым красноречивым образом свидетельствуют как раз о попытках вмешательства во внутренние дела России", - полагает пресс-секретарь главы государства.

Ранее NYT сообщила, что ФБР и Минюст США пытались завербовать Дерипаску с 2014 по 2016 год. Взамен ему обещали помочь с получением американской въездной визы.

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