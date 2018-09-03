От взрыва паров газа в Челябинской области пострадали трое детей

В поселке Южный Степной Челябинской области произошел взрыв паров газа в частном жилом доме. Пострадали трое детей пяти, девяти и пятнадцати лет, их госпитализировали. Причины случившегося устанавливаются.
В региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили о взрыве паров газа в частном жилом доме в поселке Южный Степной Челябинской области. Об этом пишет ТАСС.
Согласно предварительным данным, ранения получили трое детей пяти, девяти и пятнадцати лет. Они госпитализированы.
На месте происшествия работают спасатели. Причины случившегося устанавливаются. Отмечается, что горения в результате взрыва не произошло.
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