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От взрыва паров газа в Челябинской области пострадали трое детей

15:29
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

В поселке Южный Степной Челябинской области произошел взрыв паров газа в частном жилом доме. Пострадали трое детей пяти, девяти и пятнадцати лет, их госпитализировали. Причины случившегося устанавливаются.

В региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили о взрыве паров газа в частном жилом доме в поселке Южный Степной Челябинской области. Об этом пишет ТАСС.

Согласно предварительным данным, ранения получили трое детей пяти, девяти и пятнадцати лет. Они госпитализированы.

На месте происшествия работают спасатели. Причины случившегося устанавливаются. Отмечается, что горения в результате взрыва не произошло.

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