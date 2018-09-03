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Послы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России

15:38
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Послы 28 государств Евросоюза согласовали продление индивидуальных санкций против России на полгода. 5 сентября это решение будет утверждено на официальном плановом заседании постпредов ЕС "Корепер".

Постоянные представители 28 стран Евросоюза согласовали продление индивидуальных санкций против России на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Собеседник агентства подчеркнул, что 5 сентября это решение будет утверждено на официальном плановом заседании послов ЕС "Корепер". После этого его формально должен будет одобрить Совет ЕС, а затем решение будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Сейчас в отношении России действует несколько пакетов санкций Евросоюза. Это экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

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