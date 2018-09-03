Мадрид предложил провести повторный референдум о статусе Каталонии

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил провести повторный референдум в Каталонии. По его словам, он укрепит автономию региона и покончить с вопросами об отделении.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости проведения в Каталонии референдума о самоуправлении, об этом сообщает ABC.

Новый референдум может укрепить автономию региона, но речи об отделении от Испании нет.

"Что поставлено на карту - это не независимость, это сосуществование", - подчеркнул он.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. За отделение проголосовали 90,18%. Мадрид результаты не признал.