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В ФСБ рассказали об активизации пропаганды ИГ в соцсетях

16:14
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Запрещенная в России группировка "Исламское государство" активизировала пропаганду в социальных сетях. По данным ФСБ, с их помощью в ИГ вербуют боевиков.

Боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство" активизировали пропаганду в социальных сетях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергея Беседу.

"Происходит переориентация на менее затратные проекты, активизировалась работа в соцсетях и усилилась пропаганда через социальные сети, и вербовка боевиков именно тоже через соцсети", - отметил он.

Также, по его словам, террористы пытаются взять под контроль каналы наркотрафика из Афганистана. Беседа пояснил, что это может привести к увеличению финансирования группировки.

"Мы прогнозируем, что будут взяты под контроль отдельные каналы наркотрафика, что тоже может представлять опасность с точки зрения опять улучшения финансирования вот этой структуры", - сказал он.

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