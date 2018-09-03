Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в метро

Задержанный по подозрению в убийстве полицейского в столичном метро отрицает свою вину. На допросе Нурлан Муратов рассказал, что находился в кабинете, когда услышал стрельбу. Испугавшись, он убежал с места происшествия. Убийцу полицейского мужчина не видел.

МВД показало видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского Андрея Райского в московском метро, сообщает TVC.RU. По словам 43-летнего Нурлана Муратова, к случившемуся он не причастен.

Мужчина рассказал, что его остановили в метро для проверки документов из-за того, что он был в нетрезвом виде. Со слов Муратова, перед этим он вместе с приятелями выпил несколько бутылок водки.

"Менты поймали меня. Документы спросили. В кабинет зашел, я стоял около двери. А потом он (Райский, - прим. редакции) внутрь зашел, стрельбу я слышал, один раз. Не знаю, кто стрелял. Не я стрелял. Я правду говорю: я не убивал. У меня оружия даже не было. Дальше я кричал, ушел. Я убежал домой", - рассказал Муратов.

Он добавил, что убежал, потому что боится стрельбы, а в помещении никого не было. По словам Муратова, он спустился в метро и попросил вызвать скорую, после чего уехал. Предполагаемого убийцу полицейского мужчина не видел.

У следствия своя версия произошедшего. По данным СКР, полицейский Андрей Райский остановил мужчину для проверки документов. Затем Муратов попросился в туалет. Уже там он выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову.