Сотрудники ФСБ прибыли в ДНР

В Донбасс прибыли сотрудники ФСБ. Они будут расследовать гибель главы ДНР Александра Захарченко. По словам руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы, к убийству причастны украинские спецслужбы.

Специалисты ФСБ прибыли в Донбасс для расследования убийства главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы, "специалисты там уже работают".

Также он отметил, что к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы.

"Причастность, конечно, украинских спецслужб мы к этому... мы думаем, что это определенно так", - сказал Беседа.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. Власти ДНР признали случившееся терактом и обвинили в причастности к убийству главы республики киевские власти. В воскресенье Захарченко был похоронен с воинскими почестями. Проститься с ним пришли более 120 тысяч человек.